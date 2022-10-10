Жовтень, 10 в 16:28

Вранці 10 жовтня одна з російських ракет влучила неподалік Центрального вокзалу у Києві.

Будівельник Василь, який приїхав до столиці з Івано-Франківська, почув вибухи, коли виходив з потяга. Він зізнався, що на вокзалі була дуже сильна паніка, люди не знали, куди бігти.

– Було чути три гучних вибухи. Було дуже страшно. Згори сипалося скло. Люди падали на землю, плакали і молилися, – розповів він.

Війна вдруге застала Василя у столиці. Вперше він опинився в епіцентрі подій у лютому, коли повертався до Києва з Донбасу, де волонтерив.

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Також сьогодні вранці до Києва із Закарпаття приїхала Марина. Після окупації її рідної Чернігівщини жінка втекла від війни у гори, де провела шість місяців.

Вибух за вибухом почали лунати, коли Марина якраз виходила з потяга.

– У мене моментально все ожило, все пережите у березні під час окупації Чернігівщини, – розповіла жінка.

Зазначимо, що сьогодні Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ятеро людей, 51 отримали поранення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Володимир Зеленський