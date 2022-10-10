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Факты / Україна

Выбиты окна: в результате ракетного удара в Киеве поврежден бизнес-центр 101 Tower

Валентина Чорна, редактор ленты
101 Tower після вибуху

В результате ракетного удара по Киеву поврежден бизнес-центр 101 Tower, расположенный в центре столицы.

В сети появились фото, на которых можно увидеть последствия взрыва. В частности, в бизнес-центре выбиты окна.

Как сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, в здании никто не пострадал.

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101 Tower 101 Tower після вибуху

Отметим, 27-этажный бизнес-центр 101 Tower расположен на улице Льва Толстого. Якорными арендаторами являются R&D-офис компании Samsung, консульство Германии.

Утром 10 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получили ранения.

Больше всего ударов враг нанес по Правому берегу столицы, в частности по Шевченковскому и Святошинскому районам.

Также от ракетных ударов пострадали Голосеевский и Деснянский районы. На местах продолжают работать экстренные службы.

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Фото: Владимир Зеленский, Сергей Лещенко

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