Октябрь, 10 в 15:52

В результате ракетного удара по Киеву поврежден бизнес-центр 101 Tower, расположенный в центре столицы.

В сети появились фото, на которых можно увидеть последствия взрыва. В частности, в бизнес-центре выбиты окна.

Как сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, в здании никто не пострадал.

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Отметим, 27-этажный бизнес-центр 101 Tower расположен на улице Льва Толстого. Якорными арендаторами являются R&D-офис компании Samsung, консульство Германии.

Утром 10 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получили ранения.

Больше всего ударов враг нанес по Правому берегу столицы, в частности по Шевченковскому и Святошинскому районам.

Также от ракетных ударов пострадали Голосеевский и Деснянский районы. На местах продолжают работать экстренные службы.

Фото: Владимир Зеленский, Сергей Лещенко