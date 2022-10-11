США предоставят Украине современные системы ПВО — Белый дом

Октябрь, 10 в 23:46

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Украине предоставят современные системы ПВО.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.

– Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО, – говорится в сообщении.

Офис президента также подчеркнул, что главной темой телефонных переговоров двух президентов было ПВО.

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Ранее Джо Байден выразил осуждение действий РФ и заверил украинцев в неоспоримой поддержке.

Источник: Белый дом

Фото: Скриншот CNN