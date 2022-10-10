Октябрь, 10 в 16:57

Европейский Союз уже начал работать над решениями в ответ на масштабный ракетный террор РФ против Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По словам Кулебы, главный дипломат Евросоюза подтвердил, что блок продолжит решительную поддержку нашей страны после варварских ударов РФ.

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– Новые соответствующие решения Евросоюза уже готовятся, – отметил министр.

I had a call with HR/VP @JosepBorrellF who reaffirmed that the EU continues to support Ukraine resolutely in the wake of Russia’s barbaric strikes. New relevant EU decisions are already in the works. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Ранее сегодня Боррель подчеркнул, что шокирован ракетными ударами России по мирным украинским городам. Он анонсировал новую военную помощь ЕС для Украины.

Как известно, российские оккупанты запустили по Украине свыше 80 ракет, из которых более половины уничтожили наши силы ПВО. Украинские военные сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.

Враг атаковал мирные города Украины со всех направлений (в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона) ракетами разных типов.

Только в Киеве в результате ракетных ударов погибли пять человек, пострадали более 50.