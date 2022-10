Европейский Союз уже начал работать над решениями в ответ на масштабный ракетный террор РФ против Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По словам Кулебы, главный дипломат Евросоюза подтвердил, что блок продолжит решительную поддержку нашей страны после варварских ударов РФ.

I had a call with HR/VP @JosepBorrellF who reaffirmed that the EU continues to support Ukraine resolutely in the wake of Russia’s barbaric strikes. New relevant EU decisions are already in the works.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022