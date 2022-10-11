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Факты / Україна

Самому младшему – год. В Лимане найдено 110 траншей с могилами взрослых и детей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Самому младшему – год. В Лимане найдено 110 траншей с могилами взрослых и детей
Фото: Офис генпрокурора

В деоккупированном Лимане на кладбище Новая Масляковка обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что 4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от ВС РФ и так называемых Л/ДНР Святогорска и Лимана, в ходе которых нашли места захоронения местных жителей.

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— На территории деоккупированного Лимана на кладбище Новая Масляковка обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – только год. Ребенок похоронен рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела, — говорится в сообщении.

Самому младшему – год. В Лимане найдено 110 траншей с могилами взрослых и детей / 9 фотографий

Кроме того, в Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их личности устанавливаются.

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В Офисе генпрокурора добавляют, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора
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