Недалеко от Святогорской Лавры: в Донецкой области обнаружили еще одну пыточную оккупантов
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили новую пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области.
Место незаконного удержания людей было обустроено в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры.
– Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, — говорится в сообщении СБУ.
В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.
Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также оккупантов, причастных к пыткам.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что захватчики обустраивали пыточные почти во всех захваченных украинских городах и селах.
По его словам, пыточные делали даже в местных отделениях полиции.