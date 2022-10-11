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Факты / Україна / Общество

Недалеко от Святогорской Лавры: в Донецкой области обнаружили еще одну пыточную оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ виявила катівню на Донеччині
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили новую пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области.

Место незаконного удержания людей было обустроено в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры.

– Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, — говорится в сообщении СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что захватчики обустраивали пыточные почти во всех захваченных украинских городах и селах.

По его словам, пыточные делали даже в местных отделениях полиции.

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Источник: СБУ
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