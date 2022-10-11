Жовтень, 11 в 18:30

В деокупованому Лимані на кладовищі Нова Масляківка виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей.

Про це у Telegram повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від ЗС РФ і так званих Л/ДНР Святогірська і Лиману, в ході якого встановлено місця поховання місцевих мешканців.

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– На території деокупованого Лиману на кладовищі Нова Масляківка виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Найменшій – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла, – йдеться у повідомленні.

Найменшій – рік. У Лимані знайдено 110 траншей з могилами дорослих та дітей / 9 фотографий

Крім того, у Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них – з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

В Офісі генпрокурора додають, що, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).