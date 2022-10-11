Октябрь, 11 в 14:01

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона рассказал о том, стоит ли ожидать продолжения веерных отключений в столице, а также подсчитал, сколько зданий пострадало в городе после ракетных обстрелов РФ.

– После вчерашних обстрелов пострадали 45 жилых домов, объектов ЖКХ – 5, учебных заведений – 6 (три школы, один детский сад и два помещения внешкольного образования). Также два объекта социального образования, шесть учреждений культуры и учреждений здравоохранения – 5, два админздания, – перечислил он.

По словам мэра, повреждения в большинстве домов – это выбитые взрывной волной окна.

– Значительных повреждений зданий не было. Переселение не требуется, но временно люди могут выехать до того момента, пока не вставят окна… Мы сейчас мгновенно реагируем. Закуплена пленка, которой мы затягиваем окна, – сообщил Кличко.

Он отметил, что временные рамки замены окон зависят от объемов работ, городские власти стараются сделать все в максимально короткие сроки.

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– Однако возле железнодорожного вокзала находится многоэтажное здание, которое полностью из стекла. Половина окон там отсутствует. Вот там работы займут немного больше времени, – предупредил мэр.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с электроэнергией стабилизирована.