Ранок 11 жовтня для українців знову розпочався з тривалої повітряної тривоги. Сьогодні російські війська продовжили обстрілювати територію нашої держави, зокрема об’єкти критичної інфраструктури.

У деяких областях частково відсутнє електропостачання, а українців просять заощаджувати електроенергію, зробити запаси води та зарядити мобільні телефони.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про масовані ракетні обстріли 11 жовтня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вранці ворог застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, крилаті ракети морського базування типу Калібр, а також іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Роботу ППО сьогодні чули жителі Кривого Рогу, Хмельницької, Київської, Одеської та Рівненської областей.

Львів та область

Сьогодні на Львівщині пролунало три вибухи на двох об’єктах енергетики.

Як згодом повідомив мер Львова Андрій Садовий, обстріли російських агресорів вивели з ладу чотири підстанції в області, дві з них було знищено. Ремонт, за його оцінками, триватиме не дні, а місяці.

Мер закликав зробити в кожному укритті пункт обігріву – поставити пічки та заготувати дрова. Також жителів Львова просять зробити невеликий запас води, оскільки протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Після ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також зафіксовані перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Внаслідок удару у Львові 53-річний чоловік отримав осколкове поранення. Стан постраждалого оцінюють як середньої важкості, медики надали йому всю необхідну допомогу.

Вінницька область

Росіяни сьогодні двічі атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Внаслідок обстрілу двома іранськими дронами Shahed-136 було пошкоджено енергетичне обладнання станції.

Коли на місці влучання працювали рятувальники, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару. За попередньою інформацією, шість осіб постраждало, усіх госпіталізували. Внаслідок обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання ТЕС.

За даними голови ОВА Сергія Борзова, ще один об’єкт критичної інфраструктури постражав у Вінницькому районі. Поранення отримали три особи.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині ворог також завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування зафіксовані у Павлоградському та Кам’янському районах.

Внаслідок атаки багато населених пунктів залишилися без світла.

Голова Дніпропетровської ОВА закликав усіх жителів області заощаджувати електрику, оскільки в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

Запоріжжя

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення у Запоріжжі. Сьогодні вранці ворог випустив 12 ракет С-300 по місту.

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, від ворожого удару постраждали 8 багатоквартирних будинків.

Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.