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Факти / Україна

Україна презентувала на Ramstein 6 результати щодо контролю над зброєю – Резніков

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна презентувала на Ramstein 6 результати щодо контролю над зброєю – Резніков
Фото: УНІАН

Україна вже презентували учасникам Рамштайн-6 результати зусиль щодо гарантування контролю над зброєю.

Про це на своїй сторінці у в Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми презентували учасникам Ramstein 6 результати наших зусиль щодо гарантування контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів. Програма Logfas разом з іншими інструментами вже працює. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги, — каже міністр оборони.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що засідання Рамштайн-6 є історичним для України, адже на ньому ухвалюються рішення щодо закриття українського неба.

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