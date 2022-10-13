Україна презентувала на Ramstein 6 результати щодо контролю над зброєю – Резніков

Жовтень, 12 в 22:47

Україна вже презентували учасникам Рамштайн-6 результати зусиль щодо гарантування контролю над зброєю.

Про це на своїй сторінці у в Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми презентували учасникам Ramstein 6 результати наших зусиль щодо гарантування контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів. Програма Logfas разом з іншими інструментами вже працює. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги, — каже міністр оборони.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що засідання Рамштайн-6 є історичним для України, адже на ньому ухвалюються рішення щодо закриття українського неба.