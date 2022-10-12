Принимаются решения о закрытии неба: в ОП назвали Рамштайн-6 историческим
Заседание Рамштайн-6 – историческое для Украины, ведь на нем принимаются решения о закрытии украинского неба.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– Очередной Рамштайн. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Ужесточение системы ПВО Украины – это то, что нам нужно, — написал он.
Ермак добавил, что Киев находится в постоянном диалоге с нашими союзниками.
Он рассказал, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Черговий «Рамштайн». Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття неба. Посилення системи ППО – це те, що нам потрібно.
Ми у постійному діалозі з нашими союзниками. Саме сучасні системи ППО для були темою наших останніх розмов з @JakeSullivan46.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 12, 2022
Во время встречи с журналистами перед началом заседания Рамштайн-6 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритет встречи – воздушная оборона Украины.
Он указал, что Украине нужны разные типы ПВО: средства противовоздушной обороны короткой и большой дальности, чтобы перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны, разные системы для разных задач.