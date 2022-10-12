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Факты / Україна

Принимаются решения о закрытии неба: в ОП назвали Рамштайн-6 историческим

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Принимаются решения о закрытии неба: в ОП назвали Рамштайн-6 историческим
Фото: Getty Images

Заседание Рамштайн-6 – историческое для Украины, ведь на нем принимаются решения о закрытии украинского неба.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Очередной Рамштайн. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Ужесточение системы ПВО Украины – это то, что нам нужно, — написал он.

Ермак добавил, что Киев находится в постоянном диалоге с нашими союзниками.

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Он рассказал, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Во время встречи с журналистами перед началом заседания Рамштайн-6 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритет встречи – воздушная оборона Украины.

Он указал, что Украине нужны разные типы ПВО: средства противовоздушной обороны короткой и большой дальности, чтобы перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны, разные системы для разных задач.

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