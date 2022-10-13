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Факты / Україна

В Донецкой области оккупанты получили приказ остановить наступление — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Донецкой области оккупанты получили приказ остановить наступление — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области и отдельных участках фронта российские оккупанты получили приказ от своего высшего командования прекратить наступление.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Причиной такого решения являются многочисленные факты дезертирства новых мобилизованных, невыполнение боевых приказов и крайне низкий морально-психологический дух российских солдат.

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– На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий, – отметили в Генштабе.

В свою очередь Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику и ликвидировать подразделения оккупантов.

В частности, в районе города Токмак Запорожской области наши воины поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненых оккупантов госпитализировали в местную больницу.

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В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки враг потерял около 150 человек убитыми.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, еще пригодной для ремонта.

Источник: Генштаб ВСУ
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