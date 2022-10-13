Жовтень, 13 в 8:32

На Донеччині та окремих ділянках фронту російські окупанти отримали наказ від свого вищого командування припинити наступ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Причиною такого рішення є численні факти дезертирства нових мобілізованих, невиконання бойових наказів та вкрай низький морально-психологічний дух російських солдатів.

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– На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій, – зауважили в Генштабі.

Своєю чергою Збройні сили України продовжують нищити ворожу техніку та ліквідовувати підрозділи окупантів.

Зокрема, в районі міста Токмак Запорізької області наші воїни уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів госпіталізували до місцевої лікарні.

На Херсонщині в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки ворог втратив близько 150 осіб вбитими.

Також відомо, що ремонтна база окупантів у районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць пошкодженої броньованої техніки, котра ще придатна до ремонту.