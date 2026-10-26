Количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, израсходованных во время боевых действий на Ближнем Востоке, Украине хватило бы еще на несколько лет.

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в подкасте РБК-Украина ЦЕ БАЗА.

Игнат объяснил причины дефицита ракет Patriot

По словам Юрия Игната, значительные потери ракет-перехватчиков во время боевых действий на Ближнем Востоке повлияли на ситуацию с запасами боеприпасов для систем Patriot.

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Он пояснил, что в отдельных случаях на одну воздушную цель там могли запускать сразу до восьми ракет, тогда как украинские расчеты благодаря боевому опыту научились применять один перехватчик против одной цели.

Игнат отметил, что Patriot может работать в трех режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. В частности, в автоматическом режиме система способна самостоятельно запускать значительное количество ракет, что при определенных условиях приводит к их быстрому расходу.

— Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки, — пояснил представитель Воздушных сил.

По его оценке, объемов боеприпасов, использованных на Ближнем Востоке, хватило бы для обеспечения украинских систем Patriot на несколько лет.

— Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы ещё на несколько лет боевой эксплуатации систем, — подчеркнул Игнат.

Юрий Игнат также рассказал, что за время полномасштабной войны украинские военные существенно изменили подходы к использованию американских зенитных ракетных комплексов.

В частности, украинские расчеты научились применять Patriot не только для защиты определённых объектов со стационарных позиций, но и во время операций с перемещением комплексов.

По словам Игната, такая тактика позволяет устраивать засады на российскую авиацию, поражать воздушные цели и после этого менять местоположение системы.

— Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, блуждающим: устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться целым и невредимым, — пояснил он.

В качестве примера эффективного применения такой тактики Игнат упомянул операцию в Брянской области РФ.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что украинский боевой опыт позволяет не только эффективнее использовать Patriot в разных тактических ситуациях, но и рациональнее расходовать дорогие ракеты-перехватчики, запасы которых остаются ограниченными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для Patriot.

В интервью ABC News он подчеркнул, что таких объемов поставок недостаточно для защиты от российских атак, ведь Украине в среднем нужно около 350 ракет для Patriot каждый месяц.