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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили 5 ворожих вертольотів та 17 дронів Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 5 ворожих вертольотів та 17 дронів Shahed-136

За минулу добу зенітники Повітряних Сил ЗСУ та наша винищувальна авіація знищила п’ять ударних вертольотів ворога – Ка-52 (Алігатор).

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, наші оборонці неба вдало приземлили 17 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, якими росіяни останніми днями масовано атакують українські міста. Також знищили два ударні безпілотники Zala Ланцет.

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– Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ, – наголосили у командуванні.

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