В День украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, состоится 27-й Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Организатором традиционного общенационального флешмоба выступает Суспільне Мовлення.

Радиодиктант в 2026 году: когда проводится и где слушать

Нынешний Всеукраинский Радиодиктант национального единства называется Лист, який не закінчується. Текст для традиционного языкового флешмоба написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Сейчас смотрят

В прямом эфире текст Радиодиктанта будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Трансляция 27 октября в 11:00 будет проходить на следующих площадках:

Радиоэфир: Украинское Радио и Радио Культура;

Телевидение и цифровые платформы: телеканал, сайт и YouTube-канал Суспільне Культура, а также YouTube-канал Украинского Радио;

Мобильные приложения: suspilne.radio и Дія.

Радиодиктант-2026: куда отправлять свой текст на проверку

Для желающих, чтобы их написанный диктант проверили специалисты, предусмотрены два способа отправления:

Бумажным письмом: отправить текст по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы дата на почтовом штемпеле была не позднее 28 октября.

отправить текст по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы дата на почтовом штемпеле была не позднее 28 октября. В электронной форме: сфотографировать или отсканировать написанный от руки текст (в форматах jpg, png, jpeg, tiff, pdf) и отправить его до 11:00 29 октября по электронному адресу: rd@suspilne.media.

Для тех, кто планирует проверить свои знания самостоятельно, текст Радиодиктанта национального единства будет обнародован в четверг, 29 октября, в 11:00 на информационных платформах Суспільного.

Радиодиктант национального единства 2026

Основанный 27 лет назад командой Украинского Радио проект давно перерос масштабы обычной эфирной акции и превратился в глобальную инициативу, ежегодно сплачивающую сотни тысяч украинцев и друзей нашего государства на всех континентах — от Антарктики и Австралии до Великобритании, Канады и США.

Член правления Суспільного Мовлення Дмитрий Хоркин подчеркнул особую ценность этого события во время динамических изменений в мире:

— Сейчас все происходит очень быстро: новости стремительно сменяют друг друга, а события почти мгновенно теряют актуальность. На этом фоне радиодиктант для многих людей и остается постоянной величиной, традицией, которая помогает чувствовать принадлежность к большой украинской семье, где бы мы ни были.

Каждый год к Всеукраинскому диктанту присоединяются военные на передовой, ветераны, волонтеры, школьники, студенты, дипломаты и даже украинцы на временно оккупированных территориях, которые тайно передают фотографии своих работ.

Продюсер Украинского Радио и координатор проекта Юлия Шелудько отметила важность взаимоподдержки:

— В самые трудные моменты особенно важна поддержка — не только делами, но и искренними, теплыми словами. Они дают ощущение, что мы являемся и что вместе мы сильны.

Напомним, в прошлом году текст Евгении Кузнецовой Треба жити! собрал более 800 тысяч просмотров на официальных ресурсах вещателя и сформировал охват более 11 млн взаимодействий в социальных сетях.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.