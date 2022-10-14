Мы вернем свое, ничто нас не остановит! Залужный поздравил с Днем защитника Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в поздравлении ко Дню защитника Украины заверил, что украинцы обязательно освободят свою землю от вражеского нашествия.
– Зима 2022 уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар, показали, что значит быть украинцем, смелость бороться за свою свободу.
В жестоких боях под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли, остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии, — подчеркнул он.
По его словам, сейчас украинцы возвращают свое – “никто и ничто не остановит нас”.
– Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе победим! Слава Украине! – сказал Залужный.
Фото: ЗСУ