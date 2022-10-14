Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в поздравлении ко Дню защитника Украины заверил, что украинцы обязательно освободят свою землю от вражеского нашествия.

– Зима 2022 уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар, показали, что значит быть украинцем, смелость бороться за свою свободу.

В жестоких боях под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли, остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии, — подчеркнул он.