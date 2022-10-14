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Факти / Україна

Ми повернемо своє, ніщо нас не зупинить! Залужний привітав з Днем захисника України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у привітанні до Дня захисника та захисниць України запевнив, що українці обов’язково звільнять свою землю від ворожої навали.

– Зима 2022 вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар, показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу.

У жорстоких боях під сталевим дощем російських снарядів ми трималися за кожен клаптик своєї землі, зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії, –  наголосив він.

За його словами, зараз українці повертають своє – “ніхто і ніщо не зупинить нас”.

– Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом переможемо! Слава Україні! – сказав Залужний.

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Фото: ЗСУ

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