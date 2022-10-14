Жовтень, 14 в 15:00

У Росії ще залишилось близько 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Таку цифру в ефірі національного телемарафону озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, наразі російські військові мамагаються закупити декілька тисяч таких безпілотників. Чи вдасться це їм зробити, буде видно. Однак Олексій Резніков наголосив, що потрібно бути готовими до цього.

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– Ми не сидимо на місці. Розробляються системи їхнього придушення. Наші військові вже навчилися збивати ці дрони. Ми розбираємо їх до деталей і готуємо різні системи протидії, – розповів міністр.

Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе Shahed-136 – це тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною, які використовує Росія у війні проти України.

Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Також дрон може автоматично виконувати завдання, на яке його запрограмували. Безпілотники Shahed-136 долають відстань до 2,5 тис. км.