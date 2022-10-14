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Факти / Світ

SpaceX відмовляється надалі фінансувати послуги Starlink в Україні – СNN

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
SpaceX відмовляється надалі фінансувати послуги Starlink в Україні – СNN
Фото: Dreamstime

Компанія SpaceX повідомила Пентагону, що не зможе надалі фінансувати служби супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Лист компанії Ілона Маска SpaceX до Пентагону опублікували у CNN.

СNN зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше.

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У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

– Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати вже надані термінали протягом невизначеного періоду часу, – написав у листі до Пентагону директор з державного продажу SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

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Джерело: CNN
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