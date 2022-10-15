Октябрь, 15 в 3:15

Поскольку с начала войны в Украине разрушено более 800 тыс. домов, а тысячи людей не имеют доступа к топливу и электричеству, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что наступающая “жестокая зима” может усилить гуманитарный кризис в стране.

Об этом заявил доктор Ханс Анри Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

После недели, в течение которой Россия обрушила шквал ракет на гражданские объекты по всей Украине, в результате чего погибли более трех десятков человек и еще десятки получили ранения, Всемирная организация здравоохранения заявила, что война нанесла тяжелый удар по инфраструктуре здравоохранения страны.

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Организация заявила, что подтвердила нападения на 620 медицинских учреждений с момента вторжения России в феврале.

В своем заявлении Клюге отметил, что наступление зимы, резкий рост числа случаев заболевания Covid-19 и распространение нападений на гражданскую инфраструктуру — все это создает проблемы в разрушенной войной стране.

— Разрушение домов и отсутствие доступа к топливу или электричеству из-за поврежденной инфраструктуры может стать вопросом жизни и смерти, если люди не смогут обогреть свои дома, — сказал он.

Клюге добавил, что зима может оказаться особенно опасной для уязвимых групп населения, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

— Слишком много людей в Украине живут нестабильно, переезжая с места на место, проживая в некачественных строениях или не имея доступа к отоплению. Это может привести к обморожению, переохлаждению, пневмонии, инсульту и инфаркту, — сказал он.

В то же время, по его словам, медицинские службы испытывают нагрузку в связи с недавней эскалацией боевых действий и внутренним перемещением миллионов украинцев, а также исходом беженцев в соседние страны.

Эскалация конфликта в зимний период может привести к росту числа перемещенных лиц до 3 млн, а также к очередному исходу беженцев в соседние страны, считают в ВОЗ.

Хотя Украина недавно вернула себе десятки городов на северо-востоке Украины и за ее пределами, в ВОЗ заявили, что деоккупация территории также подчеркнула необходимость удовлетворения потребностей в здравоохранении местных жителей, страдающих от физических и психических последствий российской оккупации.

По данным организации, примерно 10 миллионов человек в Украине потенциально подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство. Эта оценка, по словам организации, была сделана до эскалации военных действий на этой неделе.

Клюге также предупредил, что в связи с недавним резким ростом числа случаев заболевания Covid-19 в стране, W.H.O. готовится к увеличению числа респираторных заболеваний этой осенью и зимой, поскольку сезонный грипп циркулирует одновременно с коронавирусом.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, Клюге считает реформу здравоохранения в Украине, которая успешно началась до войны и начала приносить хорошие результаты.

При этом, по оценкам анализа Всемирного банка, война может привести к тому, что 60% населения окажется за чертой бедности и не сможет позволить себе медицинские услуги, поэтому необходимо срочно разработать план, по которому больше украинцев смогут получить доступ к здравоохранению в предстоящие месяцы и годы.