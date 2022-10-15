Жовтень, 15 в 3:15

Оскільки від початку війни в Україні зруйновано понад 800 тис. будинків, а тисячі людей не мають доступу до палива та електрики, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що “жорстока зима”, яка наближається, може посилити гуманітарну кризу в країні.

Про це заявив доктор Ганс Анрі Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

Після тижня, протягом якого Росія обрушила шквал ракет на цивільні об’єкти в усій Україні, унаслідок чого загинуло понад три десятки людей і ще десятки дістали поранення, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що війна завдала важкого удару по інфраструктурі охорони здоров’я країни.

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Організація заявила, що підтвердила напади на 620 медичних установ з моменту вторгнення Росії в лютому.

У своїй заяві Клюге зазначив, що настання зими, різке зростання кількості випадків захворювання на Covid-19 і поширення нападів на цивільну інфраструктуру – все це створює проблеми в зруйнованій війною країні.

– Руйнування будинків і відсутність доступу до палива або електрики через пошкоджену інфраструктуру може стати питанням життя і смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої будинки, – сказав він.

Клюге додав, що зима може виявитися особливо небезпечною для вразливих груп населення, включно з літніми людьми та пацієнтами з хронічними захворюваннями.

– Занадто багато людей в Україні живуть нестабільно, переїжджаючи з місця на місце, проживаючи в неякісних будівлях або не маючи доступу до опалення. Це може призвести до обмороження, переохолодження, пневмонії, інсульту та інфаркту, – сказав він.

Водночас, за його словами, медичні служби зазнають навантаження у зв’язку з нещодавньою ескалацією бойових дій і внутрішнім переміщенням мільйонів українців, а також витоком біженців до сусідніх країн.

Ескалація конфлікту в зимовий період може призвести до зростання кількості переміщених осіб до 3 млн, а також до чергового виходу біженців у сусідні країни, вважають у ВООЗ.

Хоча Україна нещодавно повернула собі десятки міст на північному сході України та за її межами, у ВООЗ заявили, що деокупація території також наголосила на необхідності задоволення потреб в охороні здоров’я місцевих мешканців, які страждають від фізичних і психічних наслідків російської окупації.

За даними організації, приблизно 10 мільйонів людей в Україні потенційно схильні до ризику психічних розладів, таких як гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і посттравматичний стресовий розлад. Цю оцінку, за словами організації, було зроблено до ескалації військових дій цього тижня.

Клюге також попередив, що у зв’язку з нещодавнім різким зростанням кількості випадків захворювання на Covid-19 у країні, W.H.O. готується до збільшення кількості респіраторних захворювань цієї осені та взимку, оскільки сезонний грип циркулює одночасно з коронавірусом.

Попри триваючі бойові дії, Клюге вважає реформу охорони здоров’я в Україні реформою, яка успішно розпочалася до війни і почала приносити хороші результати.

Втім, за оцінками аналізу Світового банку, війна може призвести до того, що 60% населення опиниться за межею бідності і не зможе дозволити собі медичні послуги, тому необхідно терміново розробити план, за яким більше українців зможуть отримати доступ до охорони здоров’я в найближчі місяці і роки.