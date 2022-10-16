Маляр озвучила соотношение потерь украинской и российской армий

Октябрь, 16 в 16:56

Потери российской захватнической армии в Украине в шесть раз больше, чем потери украинских сил обороны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на слова командующего ОК Юг генерал-майора Андрея Ковальчука.

По словам Маляра, она стала свидетелем, как Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом.

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— Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на Юге и о растущих потерях врага. Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5. По его словам – критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически сыпаться, – написала Маляр в Facebook.

Ковальчук рассказал, что враг уже в достаточно сложной ситуации на Ююге, но расслабляться не время.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 тыс. своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр