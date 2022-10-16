ВСУ уничтожили уже 65 тыс. российских оккупантов и сбили еще 14 дронов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине достигли 65 тыс. военных, из которых 300 – за последние сутки, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 16 октября.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Украинские защитники за день уничтожили также 14 российских дронов, пять танков, 14 бронированных машин и семь артиллерийских систем.
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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля:
- личный состав – около 65 000 (+300) человек ликвидировано;
- танки – 2 529 (+5);
- боевые бронированные машины – 5 193 (+14);
- артиллерийские системы – 1 589 (+7);
- РСЗО – 365;
- средства ПВО – 186;
- самолеты – 268;
- вертолеты – 242;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 224 (+14);
- крылатые ракеты – 316;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 959 (+8);
- специальная техника – 143 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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