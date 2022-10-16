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Факты / Україна

ВСУ уничтожили уже 65 тыс. российских оккупантов и сбили еще 14 дронов — Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Знищена техніка РФ_втрати техніки Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине достигли 65 тыс. военных, из которых 300 – за последние сутки, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 16 октября.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники за день уничтожили также 14 российских дронов, пять танков, 14 бронированных машин и семь артиллерийских систем.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля:

  • личный состав – около 65 000 (+300) человек ликвидировано;
  • танки – 2 529 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5 193 (+14);
  • артиллерийские системы – 1 589 (+7);
  • РСЗО – 365;
  • средства ПВО – 186;
  • самолеты – 268;
  • вертолеты – 242;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 224 (+14);
  • крылатые ракеты – 316;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 959 (+8);
  • специальная техника – 143 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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