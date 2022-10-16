Октябрь, 16 в 10:23

С начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине достигли 65 тыс. военных, из которых 300 – за последние сутки, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 16 октября.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники за день уничтожили также 14 российских дронов, пять танков, 14 бронированных машин и семь артиллерийских систем.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля:

личный состав – около 65 000 (+300) человек ликвидировано;

танки – 2 529 (+5);

боевые бронированные машины – 5 193 (+14);

артиллерийские системы – 1 589 (+7);

РСЗО – 365;

средства ПВО – 186;

самолеты – 268;

вертолеты – 242;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 224 (+14);

крылатые ракеты – 316;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 959 (+8);

специальная техника – 143 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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