Маляр озвучила співвідношення втрат української та російської армій

Жовтень, 16 в 16:56

Втрати російської загарбницької армії в Україні у шість разів більші, ніж втрати українських сил оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на слова командувача ОК Південь генерал-майора Андрія Ковальчука.

За словами Маляр, вона стала свідком, як Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом.

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— Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на Півдні та про втрати ворога, що зростають. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами – критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно сипатись, – написала Маляр у Facebook.

Ковальчук розповів, що ворог вже у доволі складній ситуації на Півдні, але розслаблятись не час.

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 65 тис. своїх солдатів — із них 300 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр