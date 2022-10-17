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Факты / Україна

Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО: реакция украинцев на атаку Киева дронами-камикадзе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО: реакция украинцев на атаку Киева дронами-камикадзе

Сегодня с утра Киев атаковали пять дронов-камикадзе Shahed 136, в результате чего погибли четыре человека. 19 человек удалось спасти, сколько еще людей находится под завалами — неизвестно.

В соцсетях люди бурно реагируют на утренний обстрел столицы иранскими беспилотниками. Но, несмотря на весь ужас происходящего, украинцы не теряют оптимизма и шутят.

— Шахиды вместо будильника.

— Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО.

– У меня с утра два вопроса: Кто в Украине может производить аналоги “шахидов” с доставкой подарков на 2 тыс. км? Когда Притула уже начнет собирать на них деньги?

Еще больше реакций в подборке Фактов ICTV.

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Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО: реакция украинцев на атаку Киева дронами-камикадзе / 10 фотографий

Также в сети много постов о том, как сбивать беспилотники самостоятельно. Однако напомним, что сделать это довольно сложно и это сопряжено с рисками. Факты ICTV публиковали мнения экспертов, можно ли самостоятельно сбить Shahed 136 и как это сделать.

Фото: Кирилл Тимошенко

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