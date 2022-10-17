Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО: реакция украинцев на атаку Киева дронами-камикадзе
Сегодня с утра Киев атаковали пять дронов-камикадзе Shahed 136, в результате чего погибли четыре человека. 19 человек удалось спасти, сколько еще людей находится под завалами — неизвестно.
В соцсетях люди бурно реагируют на утренний обстрел столицы иранскими беспилотниками. Но, несмотря на весь ужас происходящего, украинцы не теряют оптимизма и шутят.
— Шахиды вместо будильника.
— Кого вы хотели напугать? У нас из каждого окна своя ПВО.
– У меня с утра два вопроса: Кто в Украине может производить аналоги “шахидов” с доставкой подарков на 2 тыс. км? Когда Притула уже начнет собирать на них деньги?
Еще больше реакций в подборке Фактов ICTV.
Также в сети много постов о том, как сбивать беспилотники самостоятельно. Однако напомним, что сделать это довольно сложно и это сопряжено с рисками. Факты ICTV публиковали мнения экспертов, можно ли самостоятельно сбить Shahed 136 и как это сделать.
Фото: Кирилл Тимошенко