Жовтень, 17 в 17:33

Сьогодні зранку Київ атакували п’ять дронів-камікадзе Shahed 136, внаслідок чого загинули четверо людей. 19 осіб вдалося врятувати, скільки ще людей під завалами невідомо.

У соцмережах люди бурхливо реагують на ранковий обстріл столиці іранськими безпілотниками. Але, незважаючи на весь жах того, що відбувається, українці не втрачають оптимізм і жартують.

– Шахід замість будильника. – Кого ви хотіли налякати? У нас із кожного вікна своя ППО. – У мене з ранку два запитання: Хто в Україні може виробляти аналоги “шахедів” із доставкою подарунків на 2 тис км? Коли Притула вже почне збирати на них гроші?

Ще більше реакцій у добірці Фактів ICTV.

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Кого ви хотіли налякати? У нас із кожного вікна своя ППО: реакція українців на атаку Києва дронами-камікадзе / 10 фотографий

Також у мережі багато постів щодо того, як збивати безпілотники самостійно. Однак, нагадаємо, що зробити це досить складно, і це пов’язано з ризиками. Факти ICTV публікували думки експертів, чи можна самостійно збити Shahed 136 і як це зробити.

Фото: Кирило Тимошенко