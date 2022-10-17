РФ нанесла удары с вертолетов по Сумщине: повреждена критическая инфраструктура

Октябрь, 17 в 0:35

Россия пять раз обстреляла Великописаревскую громаду Сумской области, а также дважды Белопольскую. Из-за ударов по последней была повреждена критическая инфраструктура, в результате чего обесточен ряд населенных пунктов. По состоянию на 18.00 было 2151 отключенных абонентов, на 20.00 осталось 1030.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района, — написал он.

Живицкий отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть. При этом он обратился к жителям с просьбой ограничить потребление электроэнергии завтра с 8.00 до 11.00, чтобы ускорить процесс восстановления.

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Сообщается, что оккупанты нанесли удары по селам области из Градов и минометов. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет на окраине одного из сел. Также повреждено гражданское аграрное предприятие.

В Краснопольской общине со стороны России враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без жертв.