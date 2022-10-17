РФ завдала ударів з вертольотів по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру

Жовтень, 17 в 0:35

Росія п’ять разів обстріляла Великописарівську громаду Сумської області, а також двічі Білопільську громаду. Через удари по останній було пошкоджено критичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлено низку населених пунктів. Станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Внаслідок сьогоднішніх обстрілів зі сторони Росії знову маємо аварійні відключення по області. Наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району, – написав він.

Живицький зазначив, що енергетики намагаються стабілізувати мережу. При цьому він звернувся до мешканців із проханням обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8:00 до 11:00, аби прискорити процес відновлення.

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Окупанти завдали удари по селам області із Градів та мінометів. Усього 54 парафії. Крім того, два вертольоти випустили 20 ракет на околиці одного з сіл. Також пошкоджено цивільне аграрне підприємство.

У Краснопільській громаді з боку Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. Внаслідок обстрілів обійшлося без жертв.