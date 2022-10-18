Октябрь, 18 в 9:34

Атака дронами-камикадзе жилой инфраструктуры Киева указывает на то, что РФ отдает предпочтение психологическому террору украинцев, а не достижению ощутимых побед на фронте.

Так считают аналитики американского Института изучения войны.

Американский военный аналитик Бретт Фридман заметил 17 октября, что полезная нагрузка Shahed-136 составляет 88 фунтов (40 кг) взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет 23,8 фунта (11 кг) взрывчатки.

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Это означает, что один беспилотник Shahed-136 несет около трех снарядов взрывчатого вещества.

Фридман предположил, что пять дронов-камикадзе Shahed-136, нанесших удар по Киеву 17 октября, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади.

Такие удары могут нанести большой ущерб гражданской инфраструктуре и убить или ранить многих людей, не имея значительных военных достижений. Это говорит о том, что Россия использует беспилотники Shahed-136 для создания психологического террора.

В Шевченковском районе Киева утром 17 октября прогремела серия взрывов. Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе.

Пока известно о четырех погибших людях в результате разрушения жилого дома. Спасены 19 человек.

Фото: Кирилл Тимошенко