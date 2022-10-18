Жовтень, 18 в 9:34

Атака дронами-камікадзе житлової інфраструктури Києва свідчить про те, що РФ надає перевагу психологічному терору українців, а не досягненню відчутних перемог на фронті.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Американський військовий аналітик Бретт Фрідман зауважив 17 жовтня, що корисне навантаження Shahed-136 становить 88 фунтів (40 кг) вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе 23,8 фунта (11 кг) вибухівки.

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Це означає, що один безпілотник Shahed-136 несе близько трьох снарядів вибухової речовини.

Фрідман припустив, що п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, які завдали удару по Києву 17 жовтня, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених по значній площі.

Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, але водночас не мати значних військових досягнень. Це свідчить про те, що Росія використовує безпілотники Shahed-136 для створення психологічного терору.

У Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня пролунала серія вибухів. Згодом мер Віталій Кличко підтвердив п’ять влучань дронів-камікадзе.

Наразі відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок руйнування житлового будинку. Врятовано 19 людей.

Фото: Кирило Тимошенко