Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.
На заседании во вторник, 18 октября, законопроект №8109 поддержали 318 народных депутатов. Его инициатором стал президент Владимир Зеленский.
Проект Закона разработан в связи с необходимостью нормирования особенностей проведения призыва граждан на срочную военную службу и организации работы призывных комиссий во время действия военного положения.
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С этой целью Закон Украины О воинской обязанности и военной службе дополнен новой статьей 18-1, которой определяется, что во время действия военного положения:
- призыв на срочную военную службу не производится;
- призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
- организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;
- направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.