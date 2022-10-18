Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны

Октябрь, 18 в 14:27

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.

На заседании во вторник, 18 октября, законопроект №8109 поддержали 318 народных депутатов. Его инициатором стал президент Владимир Зеленский.

Проект Закона разработан в связи с необходимостью нормирования особенностей проведения призыва граждан на срочную военную службу и организации работы призывных комиссий во время действия военного положения.

Сейчас смотрят

С этой целью Закон Украины О воинской обязанности и военной службе дополнен новой статьей 18-1, которой определяется, что во время действия военного положения: