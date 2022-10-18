Октябрь, 18 в 13:58

Сегодня, 18 октября, народные депутаты за основу проголосовали за законопроект о новых условиях получения украинского гражданства.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, за внесение изменений в законы О гражданстве Украины и Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного проголосовало 309 нардепов.

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В случае принятия законопроекта в целом предлагается сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Также иностранцы и лица без гражданства в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины должны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Изменениями предлагается установить категории лиц, на которых не распространяются отдельные условия для принятия в гражданство Украины, а именно: лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес; проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, дети, принимаемые в гражданство и т.д.

Также документом предлагают уточнить основания для лишения гражданства Украины, а именно: невыполнение обязательств прекратить иностранное гражданство и о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком.