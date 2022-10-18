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Факти / Україна

Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни

Валентина Чорна, редакторка стрічки
військовий облік
Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій.

На засіданні у вівторок, 18 жовтня, законопроєкт №8109 підтримали 318 народних депутатів.  Його ініціатором став президент Володимир Зеленський.

Проєкт Закону розроблено у зв’язку із необхідністю унормування особливостей проведення призову громадян на строкову військову службу та організації роботи призовних комісій під час дії воєнного стану.

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З цією метою Закон України Про військовий обов’язок і військову службу доповнено новою статтею 18-1, якою визначається, що під час дії воєнного стану:

  • призов на строкову військову службу не проводиться;
  • призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
  • організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
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