Использование иранских дронов-камикадзе говорит, что армия РФ пуста — генерал США

Октябрь, 18 в 13:03

Использование Россией ударных беспилотников Shahed-136 говорит о том, что российская армия пуста — не хватает военной техники и личного состава.

Так считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

Накануне оккупанты выпустили по Украине более 40 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. В Киевскую область и на столицу направили почти 30 беспилотников.

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По последним данным, погибли пять мирных жителей, включая беременную женщину.

— Армия Путина сейчас пуста, как с точки зрения военной техники, так и все больше с точки зрения личного состава. Армия настолько пуста, что россиянам приходится обращаться к другим странам, в Иран за беспилотниками Shahed-136, а теперь и за ракетами, — сказал Хертлинг.

В свою очередь, Иран отрицает поставки оружия в Россию, но обломки беспилотников найденные на местах ударов говорят об обратном.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ранее Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников Shahed-136. Беспилотники способны нести высокоточные ракеты и имеют полезную нагрузку около 50 кг.

— Дело в том, что большинство ракет, которые Россия получит из Ирана, будут неуправляемыми, и они продолжат быть оружием террора против граждан Украины, — заявил генерал Хертлинг.

По словам президента Владимира Зеленского, с 10 октября в результате российских ударов по Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества по всей стране.

Фото: ГУР МО