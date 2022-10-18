Октябрь, 18 в 12:03

Число жертв в результате вчерашней атаки дронами-камикадзе Киева возросло до пяти.

Из-под завалов разрушенного дома в центре города достали тело еще одной погибшей жительницы — пожилой женщины.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

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Напомним, вчера утром РФ атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. В результате атаки пятеро погибших, среди них — молодая пара, которая ожидала рождения ребенка. 19 человек удалось спасти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Кирилл Тимошенко