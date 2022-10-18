Из-под завалов разрушенного дома в Киеве достали тело женщины — Кличко
Число жертв в результате вчерашней атаки дронами-камикадзе Киева возросло до пяти.
Из-под завалов разрушенного дома в центре города достали тело еще одной погибшей жительницы — пожилой женщины.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются.
Напомним, вчера утром РФ атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. В результате атаки пятеро погибших, среди них — молодая пара, которая ожидала рождения ребенка. 19 человек удалось спасти.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.
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Фото: Кирилл Тимошенко