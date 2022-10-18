Октябрь, 18 в 18:28

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил количество дронов-камикадзе, которые РФ заказала у Ирана на первом этапе.

Как отметил Буданов, первая партия составляет более 1,7 тыс. дронов, однако в дальнейшем были и другие заказы. Он уточнил, что большинство дронов сбивают Вооруженные силы Украины.

– Первая партия была заказана в количестве 1 750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию – это ведь не одномоментный процесс. Они постепенно их исчерпывают, иранцы делают новые. Но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем, – подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР уточнил, что для защиты от дронов нужны мощные системы противовоздушной обороны (ПВО). Пока что тех систем, которые партнеры поставляют Украине, еще мало для полного снятия ракетной угрозы.

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Однако, по словам Буданова, украинская оборонная промышленность работает над решением этого вопроса. Киев также ищет, где можно приобрести системы ПВО.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у РФ еще осталось около 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (Шахед). Однако оккупанты пытаются закупить несколько тысяч таких беспилотников.

Между тем, в НАТО уже пообещали предоставить Украине 100 станций для глушения беспилотников.