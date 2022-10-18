Жовтень, 18 в 18:28

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив кількість дронів-камікадзе, які РФ замовила в Ірану на першому етапі.

Як зазначив Буданов, перша партія становить понад 1,7 тис. дронів, проте далі були й інші замовлення. Він уточнив, що більшість дронів збивають Збройні сили України.

– Перша партія була замовлена в кількості 1 750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію – це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові. Але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо, – наголосив Буданов.

Керівник ГУР уточнив, що для захисту від дронів потрібні потужні системи протиповітряної оборони (ППО). Наразі тих систем, які партнери постачають Україні, ще замало для цілковитого зняття ракетної загрози.

Зараз дивляться

Однак, за словами Буданова, українська оборонна промисловість уже працює над вирішенням цього питання. Київ також шукає, де можна придбати системи ППО.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у РФ ще залишилося близько 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (Шахед). Однак окупанти намагаються закупити декілька тисяч таких безпілотників.

Тим часом у НАТО вже пообіцяли надати Україні 100 станцій для глушіння безпілотників.