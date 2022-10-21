Октябрь, 20 в 22:38

Российский теракт на Каховской ГЭС будет означать то же, что и применение оружия массового поражения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 20 октября.

Он рассказал, что в течение дня принял участие в заседании Европейского Совета, где одними из основных тем были защита Украины и украинская энергетическая безопасность.

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— Во время заседания Европейского Совета сегодня проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас в мире все должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще подобного теракта со стороны России.

— Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. И если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь Юг нашей страны, в том числе и Крым, — сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас официальный Киев пытается донести до всех лидеров мира и международных организаций о последствиях такого теракта.

— Такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же самое, что и применение оружия массового поражения. Мир должен реагировать — превентивно, — подчеркнул президент.

Украинский лидер напомнил, что российские войска продолжают наносить удары ракетами и дронами по украинским электростанциям, но Украина делает все, чтобы получить больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО.

Владимир Зеленский напомнил, что в течение долгого времени Россия пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, а теперь начала организовывать диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, в частности пытается заморозить людей.

— А что произошло? Россия только потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, который нарабатывала еще со времен Брежнева, и обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику. Это останется с Москвой очень надолго и после этого российского руководителя, — сказал он.

Президент подчеркнул, что принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности со стороны РФ наконец должен стать одним из базовых для международной политики.

Зеленский добавил, что ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе, на Бахмутском направлении и на некоторых направлениях на Юге.

— Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно движемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу, — сказал президент.

В частности, он подписал указ о награждении орденами и медалями 148 украинских воинов.

— Хочу особо отметить сегодня по представлению нашего военного командования воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка. Во время очередного российского ракетного удара батарея осуществляла защиту на Севере нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области. Спасибо вам, ребята, — сказал Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что в течение 20 октября Украина сбила ракеты и иранские дроны, хотя у врага все еще получается наносить удары.