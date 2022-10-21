Жовтень, 20 в 22:38

Російський теракт на Каховській ГЕС означатиме те саме, що й застосування зброї масового ураження.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 20 жовтня.

Він розповів, що протягом дня взяв участь у засіданні Європейської Ради, де одними з основних тем були захист України та українська енергетична безпека.

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– Під час засідання Європейської Ради сьогодні поінформував європейців про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що зараз у світі всі мають діяти потужно та швидко, щоб не допустити ще подібного теракту з боку Росії.

– Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим, – сказав він.

Зеленський наголосив, що зараз офіційний Київ намагається донести до усіх лідерів світу та міжнародних організацій про наслідки такого теракту.

– Такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Світ повинен реагувати – превентивно, – наголосив президент.

Український лідер нагадав, що російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по українських електростанціях, але Україна робить усе, щоб отримати більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО.

Володимир Зеленський нагадав, що протягом довгого часу Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, а тепер почала організовувати диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, зокрема намагається заморозити людей.

– А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго й після цього російського керівника, – сказав він.

Президент наголосив, що принцип превентивного реагування на загрози безпеці з боку РФ нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики.

Зеленський додав, що ситуація на передовій залишається важкою, а особливо на Донбасі, на Бахмутському напрямку і на деяких напрямках на півдні.

– Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу, – сказав президент.

Зокрема, він підписав указ про нагородження орденами та медалями 148 українських воїнів.

– Хочу особливо відзначити сьогодні за поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового російського ракетного удару батарея здійснювала захист на півночі нашої країни та знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, – сказав Зеленський.

Український лідер повідомив, що протягом 20 жовтня Україна збила ракети та іранські дрони, хоча у ворога все ще виходить завдавати ударів.