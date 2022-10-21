Октябрь, 21 в 11:59

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцам в ближайшие два месяца будет тяжело, но мы обязаны выдержать.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, решение Владимира Путина о введении военного положения на временно оккупированных территориях Украины и минировании Каховской ГЭС говорит об агонии российского диктатора.

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– Будет тяжело. Нам нужно пройти этот сложный период – он продлится месяц-полтора-два… Нам нужно сейчас просто выдержать, – подчеркнул Данилов.

По данным украинской разведки, общественная ситуация в самой России также усугубляется, поскольку российские власти устроили террор против своего народа. Это говорит о том, что у россиян почти нет уверенности в победе.

– Хочу напомнить, как Гитлер в мае 45-го года в своем бункере издавал какие-то приказы: туда идти, сюда идти. Ну сейчас что-то похожее в России. Правда, пока еще не май, а где-то март 1945 года, — отметил Алексей Данилов.

А еще глава СНБО напомнил, как в первые дни полномасштабной войны заявил, что Россия непременно проиграет в этой войне и все для нее закончится распадом.

Ранее Данилов заявил, что введение Путиным так называемого военного положения на временно оккупированных территориях Украины означает, что он готовится к массовой депортации населения нашей страны.

Фото: СНБО