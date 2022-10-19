Это подготовка к массовой депортации украинцев: Данилов о военном положении Путина

Россия, вводя “военное положение” на временно оккупированных территориях Украины, готовится к массовой депортации населения нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

– Военное положение Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.) в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным, — написал Данилов на своей официальной странице в Twitter.