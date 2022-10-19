Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Это подготовка к массовой депортации украинцев: Данилов о военном положении Путина

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов

Россия, вводя “военное положение” на временно оккупированных территориях Украины, готовится к массовой депортации населения нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

– Военное положение Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.) в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным, — написал Данилов на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что 19 октября Путин объявил о решении ввести “военное положение” во временно оккупированных Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Сейчас смотрят

Фото: СНБО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка