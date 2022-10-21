Жовтень, 21 в 11:59

Голова Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що українцям найближчі два місяці буде важко, але ми маємо витримати.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, рішення Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України та замінування Каховської ГЕС свідчить про агонію російського диктатора.

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– Буде важко. Нам треба пройти цей складний період — він буде тривати місяць-півтора-два… Нам треба зараз просто витримати, – наголосив Данілов.

За даними української розвідки, суспільна ситуація в самій Росії також погіршується, адже російська влада влаштувала терор проти свого народу. Це свідчить про те, що у росіян майже немає впевненості у перемозі.

– Хочу нагадати, як Гітлер у травні 45-го року у своєму бункері видавав якісь накази: туди йти, сюди йти. Ну зараз щось схоже в Росії. Правда ще поки не травень, а десь березень 1945 року, – зауважив Олексій Данілов.

А ще голова РНБО нагадав, як у перші дні повномасштабної війни заявив, що Росія неодмінно програє у цій війні і все для неї закінчиться розпадом.

Раніше Данілов заявив, що запровадження Путіним так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України означає, що він готується до масової депортації населення нашої країни.

Фото: РНБО