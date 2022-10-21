Октябрь, 21 в 0:54

На Антоновском мосту в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители, которые находятся под российской оккупацией.

Официального подтверждения со стороны Вооруженных сил Украины пока нет, но видео ударов появились в Telegram-каналах.

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Антоновский мост является очень важной транспортной артерией для оккупантов, ведь это один из главных логистических узлов с левым берегом Днепра.

Ранее украинские защитники уже смогли дестабилизировать передвижение оккупантов через Антоновский мост, но россияне установили временное учреждение, построенное из барж, которое дает возможность пересекать мост в обе стороны. Пока неизвестно, пострадала ли эта баржевая конструкция, или удар был нанесен в другой объект.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сообщал, что оккупанты построили понтонную переправу через Днепр возле Антоновского моста на Херсонщине и пытаются прятать ее от украинской артиллерии, но ВСУ успешно ее притапливают, сказал Громов.

14 октября СБУ показала фото, как во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области оккупанты оставили целые склады оружия в поселке Большая Александровка.