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Факты / Україна

На Антоновском мосту прогремели взрывы. Ранее враг установил там переправу из барж

Илья Нежигай, редактор ленты
На Антоновском мосту прогремели взрывы. Ранее враг установил там переправу из барж

На Антоновском мосту в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители, которые находятся под российской оккупацией.

Официального подтверждения со стороны Вооруженных сил Украины пока нет, но видео ударов появились в Telegram-каналах.

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Антоновский мост является очень важной транспортной артерией для оккупантов, ведь это один из главных логистических узлов с левым берегом Днепра.

Ранее украинские защитники уже смогли дестабилизировать передвижение оккупантов через Антоновский мост, но россияне установили временное учреждение, построенное из барж, которое дает возможность пересекать мост в обе стороны. Пока неизвестно, пострадала ли эта баржевая конструкция, или удар был нанесен в другой объект.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сообщал, что оккупанты построили понтонную переправу через Днепр возле Антоновского моста на Херсонщине и пытаются прятать ее от украинской артиллерии, но ВСУ успешно ее притапливают, сказал Громов.

14 октября СБУ показала фото, как во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области оккупанты оставили целые склады оружия в поселке Большая Александровка.

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