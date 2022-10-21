Жовтень, 21 в 0:54

На Антонівському мосту в окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, які знаходяться під російською окупацією.

Офіційного підтвердження з боку Збройних сил України наразі немає, але відео ударів з’явились у Telegram-каналах.

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Антонівський міст є дуже важливою транспортною артерією для окупантів, адже це один з головних логістичних вузлів з лівим берегом Дніпра.

Раніше українські захисники вже змогли дестабілізувати пересування окупантів через Антонівський міст, але росіяни встановили тимчасову установу, збудовану з барж, яка дає можливість перетинати міст в обидва боки. Наразі невідомо, чи постраждала ця баржева конструкція, чи удар був завданий в інший об’єкт.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов повідомляв, що окупанти збудували понтонну переправу через Дніпро біля Антонівського мосту на Херсонщині та намагаються ховати її від української артилерії, але ЗСУ успішно її притоплюють, сказав Громов.

14 жовтня СБУ показала фото, як під час контрнаступу ЗСУ у Херсонській області окупанти залишили цілі склади зброї у селищі Велика Олександрівка.