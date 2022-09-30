Сентябрь, 30 в 13:49

На 219-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты не оставляют попыток возобновить движение через Антоновский мост, что соединяет Херсон с Олешками и Голой Пристанью на левом берегу Днепра.

Об активности захватчиков 30 сентября сообщили в Оперативном командовании Юг.

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По имеющимся в распоряжении украинской стороны данным, сейчас военнослужащие РФ подвозят к мосту строительные материалы.

Скапливается на этом месте и дорожно-ремонтная техника.

О суете россиян возле Антоновского моста ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона сообщала и руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Однако, как отметила Наталья Гуменюк, украинские военные огневым контролем останавливают все попытки войск РФ починить и Антоновский мост, и каховскую переправу.

Огонь украинских защитников заставил отступить с потерями и шесть диверсантов, пытавшихся разведать ситуацию в районе Осокоровки.

В районе Давидового Брода Вооруженные силы Украины подавили вражеский опорный пункт, а в Баштанском районе сбили два российских штурмовика Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения накануне выполнили 276 огневых задач, поразив:

командный пункт в Бериславском районе,

шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке,

дважды – колонну военной техники в Новой Каховке.

Согласно подтвержденным данным, 29 сентября только на Юге Украины армия РФ потеряла:

43 военных,

четыре танка,

четыре крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С,

две самоходные пушки Гиацинт-С,

две реактивные системы залпового огня Град,

миномет 120-го калибра,

пять единиц автомобильной бронетехники,

один беспилотник Орлан-10,

два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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