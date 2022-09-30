Стягивают стройматериалы и технику: оккупанты пытаются починить Антоновский мост
На 219-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты не оставляют попыток возобновить движение через Антоновский мост, что соединяет Херсон с Олешками и Голой Пристанью на левом берегу Днепра.
Об активности захватчиков 30 сентября сообщили в Оперативном командовании Юг.
По имеющимся в распоряжении украинской стороны данным, сейчас военнослужащие РФ подвозят к мосту строительные материалы.
Скапливается на этом месте и дорожно-ремонтная техника.
О суете россиян возле Антоновского моста ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона сообщала и руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Однако, как отметила Наталья Гуменюк, украинские военные огневым контролем останавливают все попытки войск РФ починить и Антоновский мост, и каховскую переправу.
Огонь украинских защитников заставил отступить с потерями и шесть диверсантов, пытавшихся разведать ситуацию в районе Осокоровки.
В районе Давидового Брода Вооруженные силы Украины подавили вражеский опорный пункт, а в Баштанском районе сбили два российских штурмовика Су-25.
Ракетно-артиллерийские подразделения накануне выполнили 276 огневых задач, поразив:
- командный пункт в Бериславском районе,
- шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке,
- дважды – колонну военной техники в Новой Каховке.
Согласно подтвержденным данным, 29 сентября только на Юге Украины армия РФ потеряла:
- 43 военных,
- четыре танка,
- четыре крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С,
- две самоходные пушки Гиацинт-С,
- две реактивные системы залпового огня Град,
- миномет 120-го калибра,
- пять единиц автомобильной бронетехники,
- один беспилотник Орлан-10,
- два склада боеприпасов в Бериславском районе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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