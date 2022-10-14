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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области россияне “забыли” склад оружия во время побега от ВСУ — СБУ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области россияне “забыли” склад оружия во время побега от ВСУ — СБУ
Фото: СБУ

В Херсонской области продолжается успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины. В частности, в поселке Великая Александровка российские военные покинули целые склады оружия, которое использовали оккупанты для войны против Украины.

По данным Службы безопасности Украины, обнаружили более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня Град и Ураган, а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

— Свой арсенал оккупанты бросили во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Великая Александровка. Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд ВСУ, — подчеркнули в СБУ.

Фото: СБУ

Также СБУ фиксирует многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации населенного пункта.

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Источник: СБУ
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