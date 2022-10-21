Октябрь, 21 в 9:36

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом специалисты ISW сообщили в своей свежей сводке.

К такому выводу эксперты пришли, сравнив заявления российских военных блогеров с заявлениями Генштаба ВСУ и картой, на которой видно, что украинская сторона контролирует большую часть населенного пункта.

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В частности, накануне блогеры из России активно заявляли об успехах их армии в Бахмуте.

Так, один из них сообщал, что частная военная компания Вагнера продвинулась вблизи южных окраин города.

Другой утверждал, что ВСУ начали контратаку вблизи Иванграда (4 км к юго-востоку от Бахмута), чтобы сдержать наступление вагнеровцев и дать украинским ударным группам возможность перебазироваться на Бахмутском направлении.

Еще один блоггер заявлял, что российские силы достигли минимальных успехов за последние пять дней в Соледаре, что в 12 км к северо-востоку от Бахмута.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в тот же день сообщил, что украинские войска отбили штурм россиян вблизи Бахмута, к северо-востоку от Бахмута в районе Бахмутского (11 км к северо-востоку от Бахмута), к юго-западу от Бахмута в районе Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Опытного (4 км к югу от Бахмута).

Заявления украинской стороны в частности согласовываются с изображением на карте боевых действий.

Таким образом в ISW считают, что озвученные в РФ заявления об “успехах” оккупантов в Бахмуте свидетельствуют о попытках россиян сообщить о достижениях по крайней мере в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и Юге Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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