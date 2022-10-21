Росіяни заявляють про “успіхи” в Бахмуті, щоб хоч десь були досягнення – ISW

Жовтень, 21 в 9:36

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські сили, імовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута Донецької області.

Про це фахівці ISW повідомили в своєму свіжому зведенні.

Такого висновку експерти дійшли, порівнявши заяви російських військових блогерів із заявами Генштабу ЗСУ та картою, на якій видно, що українська сторона контролює більшу частину населеного пункту.

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Зокрема, напередодні блогери з Росії активно заявляли про успіхи їхньої армії біля Бахмута.

Так, один із них повідомляв, що приватна військова компанія Вагнера просунулася поблизу південних околиць міста.

Інший стверджував, що ЗСУ розпочали контратаку поблизу Іванграда (4 км на південний схід від Бахмута), щоб стримати наступ вагнерівців та дати змогу українським ударним групам перебазуватись на Бахмутському напрямку.

Ще один блогер заявляв, що російські сили досягли мінімальних успіхів за останні п’ять днів у Соледарі, що за 12 км на північний схід від Бахмута.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України того ж дня повідомив, що українські війська відбили штурм росіян поблизу Бахмута, на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського (11 км на північний схід від Бахмута), на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Опитного (4 км на південь від Бахмута).

Заяви української сторони, зокрема, узгоджуються із зображенням на карті бойових дій.

Таким чином в ISW вважають, що озвучені в РФ заяви про “успіхи” окупантів у Бахмуті свідчать про намагання росіян повідомити про досягнення принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та Півдні України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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