Октябрь, 21 в 23:04

Конгресс США и Белый дом работают над путями сделать более устойчивой поддержку Украины после парламентских выборов в Соединенных Штатах.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал конгрессмен-демократ Джим Коста, который подтвердил информацию о том, что сейчас продолжаются переговоры в обеих палатах Конгресса по рассмотрению нового пакета помощи Украине на $50 млрд.

Пакет должен быть согласован после выборов в Конгресс 8 ноября, но до того, как новый состав американского парламента начнет работу в начале января.

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О таких переговорах, которые, по словам источников в Конгрессе США, должны обеспечить военные и другие потребности Украины в 2023 году, первым сообщил телеканал NBC.

— Мы должны продолжать. Именно поэтому переговоры по следующему пакету финансирования жизненно важны, из-за неотложности и необходимости. И мы не знаем, что случится. Выборы через 18 дней. Кевин Маккарти сделал заявления, которые вызывают беспокойство, — сказал конгрессмен Джим Коста.

Противники поддержки Украины в Конгрессе

Во вторник конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, который может занять пост спикера Палаты представителей, если республиканцы получат большинство на промежуточных выборах, заявил о необходимости большего надзора за помощью Украине.

— Думаю, во время рецессии никто не будет выписывать неограниченные чеки Украине, — сказал Маккарти в интервью изданию Punchbowl News.

На следующий день Маккарти в комментарии CNBC повторил, что хотя он и поддерживает Украину, но “неограниченных чеков не будет”.

— Думаю, Украина очень важна. Я поддерживаю программу нашего движения вперед, чтобы Россия потерпела поражение, но мы не должны выписывать неограниченные чеки на что-либо. Наш долг — $31 трлн, — сказал Маккарти.

Джим Коста отметил, что когда одобряли прошлый пакет помощи Украине на $12 млрд, в Конгрессе была мощная двухпартийная поддержка.

— И мы должны сделать это еще раз, чтобы продемонстрировать нашу решимость на Западе поддерживать Украину, особенно сейчас, когда Россия в невыгодной позиции. Именно поэтому нам нужно иметь договоренность, и этот пакет, чтобы он был готов к голосованию, когда мы вернемся к работе 14 ноября, — сказал конгрессмен.

Президент США Джо Байден отметил важность поддержки Украины и выразил обеспокоенность заявлениями некоторых политиков-республиканцев о том, что Республиканская партия может изменить подход к помощи Украине, если получит большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Байден подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше, пишет Politico.

— Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Мы поддерживаем НАТО. Вы думаете, что Путин хочет справиться с Украиной, и это будет конец? Нет. Я не понимаю их угрозы, что они могут быть вынуждены прекратить финансировать украинцев в войне против жесткого диктатора, — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов в пятницу.

Накануне, во время предвыборного события Демократической партии США в Филадельфии, Байден также раскритиковал республиканцев за “непонимание внешней политики” США.

— Они говорили, что если выиграют, то с небольшой вероятностью будут финансировать помощь Украине в войне против россиян. Эти ребята не понимают, что речь идет о чем-то большем, чем Украина — это Восточная Европа. Это НАТО. Это реальные, серьезные влиятельные результаты. Они не имеют ощущения американской внешней политики, — сказал Байден.

Обе партии Конгресса США выступают за поддержку Украины, и администрация президента США Джо Байдена действует в соответствии с позицией парламента по дальнейшей поддержке Украины, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти. Он также выразил уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться.

Ранее республиканцы выражали обеспокоенность, что помощь Украине отнимает ресурсы от внутренних проблем Америки. Так, например, в апреле 57 конгрессменов-республиканцев проголосовали “против” пакета помощи Украине объемом $40 млрд, но законопроект все же приняли.

Другой пример. Республиканка из Флориды Лайк Дэвидсон заявила, что не будет голосовать за помощь Украине в следующем году, и в интервью NBC News сравнила эту ситуацию с авиационными мерами безопасности.

— Это похоже на видео в самолете до взлета: нужно самому надеть кислородную маску, перед тем, как помогать другим. И я не думаю, что как законодательница я могу искренне поддержать миллиарды и миллиарды финансирования за границу, когда здесь есть такая насущная необходимость, — заявила Дэвидсон.

В сентябре конгрессмен Мэтт Гетц, чей родной штат Флорида пострадал от урагана, предположил, что помощь Украине отвлекает помощь от его избирателей.

А конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет финансировать “51-й штат Америки — Украину”.

— Сегодня я голосую “нет” относительно дальнейшей резолюции по финансированию 50 штатов Америки, а также 51-го штата Америки: Украины. Также в новостях Владимир Путин только что аннексировал значительную часть Украины. Мы тоже финансируем Россию? — написала Грин в Twitter.

Today, I’m voting NO on the continuing resolution to fund America’s 50 states, plus America’s 51st state: Ukraine. Also in the news, Vladimir Putin has just annexed a large portion of Ukraine. Are we funding Russia, too? pic.twitter.com/E0fymhItpa — Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) September 30, 2022

Сторонники Украины среди республиканцев

Все же не все влиятельные республиканцы хотят пересмотра помощи. Майк Пенс, который был вице-президентом США при Дональде Трампе, на этой неделе выступил против нарастающего популистского движения в Республиканской партии, осудив “апологетов Путина”.

— Поскольку Россия продолжает свою бессовестную агрессивную войну в Украине, я считаю, консерваторы должны ясно дать понять, что Путин должен остановиться и Путин заплатит цену. В консервативном движении не может быть места для апологетов Путина. В этом движении место есть только для поборников свободы, — заявил Пенс, выступая в Фонде Heritage Foundation.

Также в комментарии NBC News конгрессмен и член конгрессового Комитета бюджетных ассигнований Чак Флейшмен сказал, что поддерживает помощь Украине.

— Я голосовал за первый законопроект по финансированию и открыт к обсуждениям увеличения финансирования. Если мы не сделаем необходимые шаги, чтобы Украина защитила свой суверенитет против России, влияние этого в конечном итоге приведет к значительно большим затратам не только для США, но и для мира, — сказал он.

В противовес Палате представителей можно поставить Сенат США, где сомнения относительно поддержки Украины менее распространены, пишет The Hill.

Издание указывает на позицию главы республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, который посещал Украину после начала российской агрессии, и выражал надежду, что “немногие члены моей партии будут политизировать этот вопрос” помощи.