Конгресс США и Белый дом работают над путями сделать более устойчивой поддержку Украины после парламентских выборов в Соединенных Штатах.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал конгрессмен-демократ Джим Коста, который подтвердил информацию о том, что сейчас продолжаются переговоры в обеих палатах Конгресса по рассмотрению нового пакета помощи Украине на $50 млрд.

Пакет должен быть согласован после выборов в Конгресс 8 ноября, но до того, как новый состав американского парламента начнет работу в начале января.

О таких переговорах, которые, по словам источников в Конгрессе США, должны обеспечить военные и другие потребности Украины в 2023 году, первым сообщил телеканал NBC.

Во вторник конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, который может занять пост спикера Палаты представителей, если республиканцы получат большинство на промежуточных выборах, заявил о необходимости большего надзора за помощью Украине.

На следующий день Маккарти в комментарии CNBC повторил, что хотя он и поддерживает Украину, но “неограниченных чеков не будет”.

Джим Коста отметил, что когда одобряли прошлый пакет помощи Украине на $12 млрд, в Конгрессе была мощная двухпартийная поддержка.

Президент США Джо Байден отметил важность поддержки Украины и выразил обеспокоенность заявлениями некоторых политиков-республиканцев о том, что Республиканская партия может изменить подход к помощи Украине, если получит большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Байден подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше, пишет Politico.

Накануне, во время предвыборного события Демократической партии США в Филадельфии, Байден также раскритиковал республиканцев за “непонимание внешней политики” США.

Обе партии Конгресса США выступают за поддержку Украины, и администрация президента США Джо Байдена действует в соответствии с позицией парламента по дальнейшей поддержке Украины, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти. Он также выразил уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться.

Ранее республиканцы выражали обеспокоенность, что помощь Украине отнимает ресурсы от внутренних проблем Америки. Так, например, в апреле 57 конгрессменов-республиканцев проголосовали “против” пакета помощи Украине объемом $40 млрд, но законопроект все же приняли.

Другой пример. Республиканка из Флориды Лайк Дэвидсон заявила, что не будет голосовать за помощь Украине в следующем году, и в интервью NBC News сравнила эту ситуацию с авиационными мерами безопасности.

В сентябре конгрессмен Мэтт Гетц, чей родной штат Флорида пострадал от урагана, предположил, что помощь Украине отвлекает помощь от его избирателей.

А конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет финансировать “51-й штат Америки — Украину”.

Today, I’m voting NO on the continuing resolution to fund America’s 50 states, plus America’s 51st state: Ukraine.

Also in the news, Vladimir Putin has just annexed a large portion of Ukraine. Are we funding Russia, too? pic.twitter.com/E0fymhItpa

— Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) September 30, 2022